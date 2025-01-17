В России направят более 28 млрд рублей на строительство рыбацкого флота

Правительство России в ближайшие два года направит более 28 млрд рублей на поддержку строительства рыбацкого флота. Об этом заявили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, ссылаясь на письмо Минпромторга о рассмотрении мер по развитию рыбного хозяйства.

Отмечается, что в 2025 году кабмин запустит новые меры поддержки строительства флота в стране и увеличит финансирование уже действующих.

«Общий объем бюджетных ассигнований составит 9% от инвестиций в программу "квоты под киль" - свыше 28,5 млрд руб.», — подчеркнули в ВАРПЭ.

В 2024-2027 годы верфям выделят 21,5 млрд рублей в целях покрытия дефицита средств на строительство двадцати рыбопромысловых судов. Средства из бюджета распределят поровну между Минпромторгом и Минсельхозом. В 2024-2026 годы из резервного фонда правительства предоставят до 6,4 млрд рублей победителям крабовых аукционов для возмещения затрат на постройку краболовов на Дальнем Востоке. При этом почти 8 млрд рублей выделят до 2027 года на утилизационный грант, распространяющийся в том числе на рыбацкий флот.

Ранее руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков рассказал, что в ходе программы «квоты под киль» построили 32 рыбодобывающих судна, всего в задействовано 27 заводов, пишет RT.

