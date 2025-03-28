В России число банков с участием иностранного капитала снизилось до 87

Количество банков в России с участием иностранцев в совокупном уставном капитале в прошлом году уменьшилось до 87. Об этом говорится в годовом отчете Центробанка.

«За 2024 год количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов уменьшилось с 96 до 87 единиц», - говорится в документе.

При этом инвестиции нерезидентов в уставные капиталы действующих банков страны за прошлый год сократились на 5,5%, до 317 млрд рублей. Доля зарубежного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций на 1 января 2025 ода составляла 5,9%.

На минувшей неделе Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

