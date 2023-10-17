В рамках городской программы на западе Москвы реорганизуют три участка

Новое жилые кварталы по программе реновации появятся на западе российской столицы на месте неэффективно используемых участков общей площадью 3,85 гектара. Проект их реорганизации в рамках комплексного развития территорий принят правительством Москвы.

Эти участки расположены в районах Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Редевелопменту подлежат площадки на Озёрной улице и на проспекте Вернадского.

«Сейчас на трёх участках расположены устаревшие торгово-бытовые объекты, автостоянка и места хранения транспорта. Они включены в единый проект комплексного развития территорий. Объем инвестиций в реорганизацию площадок оценивается почти в четыре миллиарда рублей», – рассказал Ефимов.

На территории двух участков на проспекте Вернадского будет возведено почти 32 тысячи квадратных метров комфортного жилья в рамках реновации, уточнил глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман:

«Придомовая территория будет благоустроена и озеленена. Там будет сформировано парковочное пространство, появятся спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха. А на Озёрной улице запланировано расширение участка до Востряковского кладбища».

Сейчас в российской столице на разных этапах реализации находятся 188 проектов комплексного развития территорий общей площадью около 2,45 тысяч гектаров. На месте бывших промзон и заброшенных участков там появляются комфортное жилье, дороги, необходимая инфраструктура.

