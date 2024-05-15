В рамках городской программы на северо-западе Москвы построят деловой центр
В офисном центре в Хорошево-Мневниках завершены монолитные работы. Объект появится по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
По его словам, в 2021 году город заключил с инвестором соглашение о строительстве на улице Шеногина делового центра взамен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство.
«Конструктив офисного здания уже полностью возведен. Строители приступили к фасадным и кладочным работам», - уточнил Овчинский.
Планируется, что в эксплуатацию объект введут в будущем году, трудоустроиться туда смогут больше 1,6 тысячи человек.
Речь идет о 24-этажном бизнес-центре, который является частью инфраструктуры жилого комплекса Sydney City. Здание выполнено по индивидуальному проекту и гармонично вписано в городскую среду, отметил директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников.
Помимо офисов и торговых пространств, в многофункциональном комплексе создадут зону общественного питания, добавила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. Подземная парковка будет рассчитана на стоянку автомобилей и мотоциклов.
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