В Раде заявили, что Украина переплачивает за российский газ
Украине приходится переплачивать за российский газ из-за отказа от прямых закупок. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в эфире телеканала «Наш».
Парламентарий объяснила, что Киев покупает газ по реверсу: топливо идет из России «в ту же Словакию», и Украина покупает газ у третьей страны. По словам Скороход, Украина добирает необходимый объем из своей газотранспортной системы и оставляет у себя.
«То есть мы просто доплачиваем за транзит "туда-назад" дополнительные деньги, на самом деле это российский газ», — добавила депутат, подчеркнув, что при такой схеме Киев переплачивает за топливо.
Парламентарий выступила за переговоры с Москвой по вопросу закупки газа, подчеркнув, что сегодня топливо — «точно так же политический вопрос».
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