В Раде заявили, что Украина фактически находится в состоянии дефолта

Украина фактически достигла дефолта, при этом руководство страны ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации внешнего долга. Об этом рассказала член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина на YouTube-канале «Новости. Live».

«Дефолт по сути у нас [на Украине] уже есть — он по факту есть, но де-юре его нет», — заявила парламентарий.

По словам Южаниной, Киев смог добиться отсрочки выплаты внешнего долга, при этом у Украины осталась «проблема с коммерческим долгом» — $20 млрд от частных инвесторов. Депутат считает, что в достижении компромисса Киеву поможет Международный валютный фонд.

Между тем экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT заявил, что дефолта на Украине не будет. По словам эксперта, это решение «не на руку» Западу, он «спокойно напечатает долларов и евро для обеспечения макроэкономической стабильности».

