В Раде заявили, что Украина фактически находится в состоянии дефолта
Украина фактически достигла дефолта, при этом руководство страны ведет переговоры с кредиторами о реструктуризации внешнего долга. Об этом рассказала член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина на YouTube-канале «Новости. Live».
«Дефолт по сути у нас [на Украине] уже есть — он по факту есть, но де-юре его нет», — заявила парламентарий.
По словам Южаниной, Киев смог добиться отсрочки выплаты внешнего долга, при этом у Украины осталась «проблема с коммерческим долгом» — $20 млрд от частных инвесторов. Депутат считает, что в достижении компромисса Киеву поможет Международный валютный фонд.
Между тем экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с RT заявил, что дефолта на Украине не будет. По словам эксперта, это решение «не на руку» Западу, он «спокойно напечатает долларов и евро для обеспечения макроэкономической стабильности».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кабина подъемного крана загорелась на стройке в Москве
- В Бразилии 30 пассажиров самолета пострадали из‑за сильной турбулентности
- В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении промышленного предприятия
- В Раде заявили, что Украина фактически находится в состоянии дефолта
- СМИ: Премьер Австралии не посетит саммит НАТО в Вашингтоне
- Над тремя регионами России нейтрализовали 11 украинских дронов
- Казахстанский журналист Садыков умер после покушения в Киеве
- Мадуро: Венесуэла возобновит прямой диалог с США
- Акции двух компаний олигарха Коломойского передали в доход России
- СМИ: Зеленский пережил плохие дни
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru