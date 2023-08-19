В проекты КРТ Москвы инвесторы вложат более 25 млрд рублей
Инвесторы, определенные по результатам аукционов, и правообладатели недвижимости реализуют 16 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве, объем инвестиций в которые уже составил 25 миллиардов рублей, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В шести столичных округах инвесторы приступили к реализации 16 проектов комплексного развития территорий общей площадью 271 гектар. Общий объем инвестиций в эти проекты составит свыше 688 миллиардов рублей, из них уже вложено 25 миллиардов рублей», – рассказал заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, реализуемые объекты находятся в шести административных округах Москвы — в САО, ЗАО, СВАО, СЗАО, ЮЗАО и ТиНАО. Всего на развитие территорий планируется потратить более 688 млрд рублей. Планируется, что проекты после их реализации будут ежегодно пополнять бюджет на 21,5 млрд рублей, а работу получат более 58000 москвичей, добавил Ефимов.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что на неэффективно используемых территориях и промзонах возведут жилые дома суммарной площадью порядка 3,3 млн «квадратов», высокотехнологичные технопарки и предприятия, а также образовательные учреждения, спорткомплексы, медучреждения, торговые и деловые центры и прочие объекты. Их площадь составит примерно 2,6 млн квадратных метров.
В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются комфортное жилье, дороги, а также вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве в разных стадиях реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров.
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