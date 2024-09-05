В Приморье создадут первую международную территорию опережающего развития

Первая международная территория опережающего развития (ТОР) появится в Приморском крае. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме.

Как отметил глава государства, власти намерены применять на Дальнем Востоке более новые эффективные подходы к взаимодействию с зарубежными инвесторами. Путин напомнил, что на ВЭФ-2023 было объявлено о создании в регионе международных ТОР, которые должны предлагать глобальные конкурентоспособные условия для инвесторов из-за границы, прежде всего, из дружественных государств.

«Первую международную ТОР предполагается создать здесь, в Приморском крае. Большой интерес к нему проявляют наши китайские друзья, а также Республика Беларусь, с участием которой в Приморье может появиться новый глубоководный порт», — заявил президент.

Ранее Владимир Путин назвал Дальний Восток флагманом страны в новой экономической реальности, от региона во многом зависит дальнейшее развитие всей России, пишет Ura.ru.

