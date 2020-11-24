В правительстве задумались о передаче ОСК судоверфи «Вымпел» за рубль
В правительстве рассматривают возможную передачу верфи "Вымпел" Объединенной Судостроительной Корпорации за один рубль. Гендиректор ОСК Алексей Рахманов подтвердил, что сейчас проводится детальная оценка актива. Финальное решение будет принято в ближайшее время, сообщает «Коммерсант»
ОСК рыбинского судостроительного завода "Вымпел" входит в группу "Калашников". В перспективе остальные судостроительные компании могут быть также проданы.
С учетом конкуренции с ОСК, самостоятельным предприятиям выживать крайне сложно, отметил Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров. Он подчеркнул, что для верфей, которые находятся в плачевном финансовом положении, вступить в состав корпорации означает получение дополнительных источников финансирования.
АО "Объединенная судостроительная корпорация" на 100% находится в федеральной собственности. В холдинг входят около 40 проектно-конструкторских бюро и специализированных научно-исследовательских центров, верфей, судоремонтных и машиностроительных предприятий.
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