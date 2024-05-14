В Пакистане приватизируют все государственные предприятия

Пакистан приватизирует государственные предприятия, кроме стратегически важных. Об этом заявил премьер-министр страны Шехбаз Шариф, передает РИА Новости.

По данным офиса премьера, будут приватизированы все компании, «как прибыльные, так и убыточные», за исключением «стратегических государственных». Шариф поручил вести процесс, в том числе торги и другие важные шаги, в прямой телетрансляции. Так, в этом порядке приватизируют «Пакистанские международные авиалинии».

Министерство приватизации и соответствующая комиссия Пакистана представили дорожную карту программы на 2024-2029 годы. Согласно документу, приватизации подлежат энергораспределительные компании.

Между тем приватизацию предприятий анонсировали на Украине, в текущем году планируют выставить на аукцион крупные объекты с начальной стоимостью от 250 млн гривен. Кроме того, в рамках программы предусмотрена аренда государственных сельхозземель, пишет Ura.ru.

