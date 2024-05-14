В Пакистане приватизируют все государственные предприятия
Пакистан приватизирует государственные предприятия, кроме стратегически важных. Об этом заявил премьер-министр страны Шехбаз Шариф, передает РИА Новости.
По данным офиса премьера, будут приватизированы все компании, «как прибыльные, так и убыточные», за исключением «стратегических государственных». Шариф поручил вести процесс, в том числе торги и другие важные шаги, в прямой телетрансляции. Так, в этом порядке приватизируют «Пакистанские международные авиалинии».
Министерство приватизации и соответствующая комиссия Пакистана представили дорожную карту программы на 2024-2029 годы. Согласно документу, приватизации подлежат энергораспределительные компании.
Между тем приватизацию предприятий анонсировали на Украине, в текущем году планируют выставить на аукцион крупные объекты с начальной стоимостью от 250 млн гривен. Кроме того, в рамках программы предусмотрена аренда государственных сельхозземель, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru