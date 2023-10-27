Ефимов: За полгода налоговые льготы резидентов «Технополис Москва» выросли в 4,5 раза

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» по итогам первых шести месяцев 2023 года сэкономили на налогах более 1,7 миллиарда рублей, что превышает аналогичный период прошлого года почти в 4,5 раза. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Это рекордная сумма за последние четыре года. Она превышает результаты аналогичного периода прошлого года в 4,5 раза, когда преференции составили чуть больше 393 миллионов рублей», - сказал Ефимов.

Он уточнил, что больше всего экономят в медицинских отраслях, информационно-коммуникационных технологиях и микроэлектронике.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский уточнил, что с начала года производители лекарств получили около 698 миллионов рублей налоговых льгот, а телекоммуникационные компании – примерно 590 миллионов рублей.

Лидером по объему полученных налоговых льгот стал один из производителей лекарств, которому удалось сэкономить около 570 миллионов рублей, добавил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

«Инвестиции резидента за этот период составили почти 930 миллионов рублей», - уточнил он.

ОЭЗ «Технополис Москва» - территория с особым юридическим статусом, где функционирует льготный режим для столичных инвесторов.

