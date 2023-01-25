В ООН удивлены незначительному сокращению экономики России
Российская экономика сократилась примерно на 3% в 2022 году, когда прогнозировалось падение на 15%. Об этом говорится в докладе ООН «Мировое экономическое положение и перспективы», сообщает агентство «Прайм».
В документе отмечается, что высокий уровень запасов позволил многим российским компаниям поддерживать производство в течение некоторого периода, в то время как действия Центрального банка поддерживали финансовую стабильность.
«Сильное укрепление российской валюты из-за значительного профицита счета текущих операций и контроля за движением капитала способствовало стабилизации инфляции и отмене первоначального ужесточения денежно-кредитной политики, восстановлению кредитных потоков в частном секторе», — подчеркнули авторы доклада.
ООН ожидает, что российская экономика сократится еще на 2,9% в 2023 году, если ничего не изменится.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика России справляется со всеми вызовами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 442 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 542 / сут.
- Руководство МОК обсуждает индивидуальный допуск российских атлетов к соревнованиям
- Белый дом: в США ждут наступления России на Украине
- СМИ: Норвегия передаст танки Украине
- Байден заявил о решении отправить Украине 31 танк Abrams
- Швейцария поддержала девятый пакет антироссийских санкций ЕС
- В ООН удивлены незначительному сокращению экономики России
- В российском МИД заявили о выборе Германией эскалации конфликта с Россией
- Подоляк: Украина вернет Россию к границам 1991 года
- В Турции рассказали об особенностях российских и европейских туристов
- СМИ: Израиль отказал США в просьбе поставить на Украину системы ПВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru