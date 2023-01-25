В ООН удивлены незначительному сокращению экономики России

Российская экономика сократилась примерно на 3% в 2022 году, когда прогнозировалось падение на 15%. Об этом говорится в докладе ООН «Мировое экономическое положение и перспективы», сообщает агентство «Прайм».

В документе отмечается, что высокий уровень запасов позволил многим российским компаниям поддерживать производство в течение некоторого периода, в то время как действия Центрального банка поддерживали финансовую стабильность.

«Сильное укрепление российской валюты из-за значительного профицита счета текущих операций и контроля за движением капитала способствовало стабилизации инфляции и отмене первоначального ужесточения денежно-кредитной политики, восстановлению кредитных потоков в частном секторе», — подчеркнули авторы доклада.

ООН ожидает, что российская экономика сократится еще на 2,9% в 2023 году, если ничего не изменится.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что экономика России справляется со всеми вызовами, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



