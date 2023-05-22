В ОЭЗ «Технополис Москва» начали собирать усилители радиочастотной мощности

Первые образцы усилителей радиочастотной мощности компания «ГЦМО ЭМС», которая работает на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», уже отгрузили заказчикам. Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Всего в Москве более 500 предприятий, которые занимаются приборостроением. Компания «ГЦМО ЭМС» действует на площадке «Печатники» с 2018 года. Усилитель радиочастотной мощности, производство которого уже запущено, является основным элементом испытательной техники для тестирования приборов и радиосвязи на электромагнитную совместимость.

«Уровень локализации новинки превышает 70 процентов, что позволяет ускорить производство продукта и поставку заказчикам. В числе ключевых заказчиков оборудования – испытательные лаборатории. Предприятие уже отгрузило первую партию устройств», – уточнил Владислав Овчинский.

Также компания проводит испытания по параметрам электромагнитной совместимости (ЭМС), которую жестко регламентируют государственные стандарты. При их несоответствии могут появляться помехи и возникать аварии. Такие устройства исключают из эксплуатации.

«Удобство логистики и современная инфраструктура площадки «Печатники» помогли компании оснастить одну из самых крупных в столице лабораторий для испытаний любой сложности на соответствие требованиям электромагнитной совместимости. На предприятии также есть площадка для испытаний крупногабаритных технических средств и участок для ремонта и оперативной диагностики радиоизмерительной техники», – сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Партнерами компании являются предприятия по созданию авионики, космической электроники, автоэлектроники, энергетического оборудования, железнодорожной автоматики и другого оборудования.

По словам технического директора компании Кирилла Кузнецова, «ГЦМО ЭМС» – одна из немногих компаний, которые могут создавать испытательные лаборатории по электромагнитной совместимости.

«Все оборудование, что мы производим, полностью отечественные разработки с опорой на большой собственный опыт интеграции решений ведущих мировых производителей измерительного и испытательного оборудования», – отметил он.

Компания работает над расширением линейки усилителей радиочастотной мощности и повышением степени локализации.

