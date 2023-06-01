Россияне смогут оформить вклад или взять кредит онлайн без визита в банк

Россияне получат возможность оформить вклад или кредит онлайн без визита в офис банка – достаточно предоставить документы для подтверждения личности в ближайший салон связи МегаФона.

Первый совместный проект оператора с финансовой платформой Банки.ру стартовал в мае.

Если пользователь хочет оформить финансовый продукт, ему необходимо пройти регистрацию на платформе Банки.ру и выбрать соответствующее предложение. Система выдаст адреса ближайших салонов связи, куда клиент должен предоставить документы для подтверждения личности. Окончательное решение банка поступит в смс-сообщении. Таким образом, доступ к финансовым предложениям любого российского банка-участника платформы будет открыт, независимо от наличия его отделения поблизости.

Как подчеркнул директор по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александр Соболев, благодаря этому проекту доступ к выгодным финансовым предложениям станет равным.

«Развитая сеть салонов МегаФона превосходит зоны покрытия большинства банков: наши офисы есть даже в небольших населенных пунктах, где нет отделений кредитных организаций. Люди смогут воспользоваться широкой базой предложений, а небольшие региональные банки – расширить географию своей клиентской базы», - отметил Соболев.

По словам директора по развитию бизнеса оператора Банки.ру Кристины Хачикян, совместный проект позволит пользователям выбрать удобный способ предоставления документов:

«Можно будет не только выбрать банк для получения финансового продукта без привязки к месту проживания, но и предоставить платформе Банки.ру документы почти в любом регионе России».

