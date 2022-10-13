В нацпроекте «Производительность труда» участвуют 75 компаний Москвы

За девять месяцев 2022 года 75 столичных предприятий подписали соглашения с городом на участие в национальном проекте «Производительность труда». Об этом сообщила министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.

По её словам, 61 предприятие в рамках проекта выбрало адресную поддержку, в ходе которой для компаний разрабатываются индивидуальные решения по повышению эффективности производственных процессов.

«В результате компании смогли более чем на 20% увеличить выработку, сократить на 22% время реализации процессов и на 55% – незавершенное производство», - отметила Мария Багреева.

Она также добавила, что остальные 14 участников нацпроекта применяют системные меры поддержки, включающие широкий набор инструментов – от обучения до льготного финансирования.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Москве с 2021 года. Его участниками за три года может стать 561 предприятие. Требованиям для участия в проекте соответствуют около четырех тысяч московских организаций.

Реализацией проекта в столице занимается Агентство стратегического развития Москвы, подведомственное Департаменту экономической политики и развития города. Заявки на участие принимаются на сайте оператора национального проекта в России с обязательным указанием региона.

