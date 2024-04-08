В Москве выросло производство оборудования для промышленности и ЖКХ
Обрабатывающие предприятия Москвы показали рост на 22,3 процента (без учета нефтепереработки) за 2023 год. Наращивается выпуск высокотехнологичных изделий, применяемых в том числе в промышленности и коммунальном хозяйстве, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«По итогам года в два раза увеличился выпуск инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний, более чем на 30 процентов – счетчиков производства и потребления электроэнергии, почти на 20 процентов – оборудования для фильтрования или очистки газов», – отметил чиновник.
Столичный производитель решений на базе суперконденсаторов «Тайтэн Пауэр Солюшн» в три раза нарастил объем выпуска систем накопления энергии. Компания производит порядка 30 устройств, в том числе источники бесперебойного питания и суперконденсаторные системы запуска двигателя. Их применяют в промышленности, энергетике, связи и транспорте.
По словам генерального директора предприятия Владимира Ворожейкина, в энергетике такие устройства используют для обеспечения качественного электроснабжения в случае сбоев. В промышленности и транспорте – для энергосбережения и снижения вредных выбросов.
Производитель «Промприбор-Р» увеличил выпуск газоанализаторов более чем на 40 процентов. С помощью приборов можно определять качественный или количественный состав смесей газов в воздухе и предупреждать возникновение чрезвычайных происшествий. Их применяют химические предприятия, АЗС, паркинги.
По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, в столице реализуется целый ряд мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности для отечественных промышленников и развитие производства. Они могут воспользоваться, например, целевыми займами и субсидиями.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Украине признали невозможность отказа от мобилизации в стране
- Россияне стали чаще перепродавать квартиры, чтобы заработать
- Суд в Москве заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского
- СК РФ нашел связь террористов из «Крокуса» с украинскими спецслужбами
- Минобороны России: ВС РФ заняли более выгодные рубежи на донецком направлении
- Украинский дрон-камикадзе сбили над Запорожской АЭС
- Региональный режим ЧС ввели в Тюменской области из-за прогноза по паводку
- Пассажиры «Аэрофлота» смогут вернуть билеты на рейсы в Орск и Оренбург
- После теракта в «Крокусе» сиротами остались девять детей из шести семей
- «Совсем не похож»: Безруков рассказал о главной роли в сериале «Плевако»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru