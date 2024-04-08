В Москве выросло производство оборудования для промышленности и ЖКХ

Обрабатывающие предприятия Москвы показали рост на 22,3 процента (без учета нефтепереработки) за 2023 год. Наращивается выпуск высокотехнологичных изделий, применяемых в том числе в промышленности и коммунальном хозяйстве, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.



«По итогам года в два раза увеличился выпуск инструментов и приборов для измерения, контроля и испытаний, более чем на 30 процентов – счетчиков производства и потребления электроэнергии, почти на 20 процентов – оборудования для фильтрования или очистки газов», – отметил чиновник.



Столичный производитель решений на базе суперконденсаторов «Тайтэн Пауэр Солюшн» в три раза нарастил объем выпуска систем накопления энергии. Компания производит порядка 30 устройств, в том числе источники бесперебойного питания и суперконденсаторные системы запуска двигателя. Их применяют в промышленности, энергетике, связи и транспорте.



По словам генерального директора предприятия Владимира Ворожейкина, в энергетике такие устройства используют для обеспечения качественного электроснабжения в случае сбоев. В промышленности и транспорте – для энергосбережения и снижения вредных выбросов.



Производитель «Промприбор-Р» увеличил выпуск газоанализаторов более чем на 40 процентов. С помощью приборов можно определять качественный или количественный состав смесей газов в воздухе и предупреждать возникновение чрезвычайных происшествий. Их применяют химические предприятия, АЗС, паркинги.



По поручению мэра Москвы Сергея Собянина, в столице реализуется целый ряд мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности для отечественных промышленников и развитие производства. Они могут воспользоваться, например, целевыми займами и субсидиями.

