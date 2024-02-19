В Москве выпустили вакуумное оборудование для нанесения покрытий
Столичное предприятие «САВТЭК» разработало и выпустило несколько моделей установок вакуумного напыления. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Модели обеспечивают высокую равномерность слоя напыляемого покрытия. Это важно при производстве продукции микроэлектроники. Также изделия применяют в авиации для нанесения покрытия на лопатки турбин и в других отраслях промышленности.
Овчинский обратил внимание, что устройства на 80% состоят из российских компонентов. Ежегодно компания может выпускать не менее 10 установок, уточнил он.
Системы работают на собственном программном обеспечении «САВТЭК». Ими можно управлять дистанционно и с помощью экрана на передней панели.
В прошлом году компания увеличила свои мощности в два раза. Изготовлено 17 единиц оборудования. Создано 25 рабочих мест.
По словам генерального директора Михаила Крылова, в этом году компания создаст полноценную испытательную лабораторию и закупит оборудование для опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. Предприятие продолжит создавать рабочие места и выводить на рынок новую продукцию.
В рамках программы импортозамещения «САВТЭК» выпускает вакуумные печи для пайки и корпусирования изделий микроэлектроники, полупроводниковых устройств и силовых приборов. Компания поставила уже восемь изделий, еще три — в процессе сборки.
В Москве действует 4,2 тысячи промышленных площадок с числом сотрудником более 725 тысяч. Ежегодно в столице появляются около 50 средних и крупных мероприятий и 100 малых. Они производят высокотехнологичную продукцию, медицинское оборудование, косметику, одежду и многое другое.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При межплеменных столкновениях в Папуа — Новой Гвинее погибли 64 человека
- Минобороны РФ: саперы приступили к разминированию зданий в Авдеевке
- СМИ: за разглашение зарплат коллег может грозить увольнение
- СМИ: на конференции в Мюнхене обсуждали возможность атаки России на НАТО
- В Москве и Подмосковье ожидаются гололедица и мороз
- Макгрегор: США приказывают Украине наносить удары по российской территории
- В Крыму назвали передачу полуострова УССР преступным актом
- СМИ: США и их западные союзники пытаются предотвратить развал ВСУ
- В США заявили, что Украине придется отдать большие территории ради мира
- В Верховной Раде выступили за возвращение Украине ядерного оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru