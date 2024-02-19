В Москве выпустили вакуумное оборудование для нанесения покрытий

Столичное предприятие «САВТЭК» разработало и выпустило несколько моделей установок вакуумного напыления. Об этом рассказал министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.



Модели обеспечивают высокую равномерность слоя напыляемого покрытия. Это важно при производстве продукции микроэлектроники. Также изделия применяют в авиации для нанесения покрытия на лопатки турбин и в других отраслях промышленности.



Овчинский обратил внимание, что устройства на 80% состоят из российских компонентов. Ежегодно компания может выпускать не менее 10 установок, уточнил он.



Системы работают на собственном программном обеспечении «САВТЭК». Ими можно управлять дистанционно и с помощью экрана на передней панели.

В прошлом году компания увеличила свои мощности в два раза. Изготовлено 17 единиц оборудования. Создано 25 рабочих мест.



По словам генерального директора Михаила Крылова, в этом году компания создаст полноценную испытательную лабораторию и закупит оборудование для опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. Предприятие продолжит создавать рабочие места и выводить на рынок новую продукцию.



В рамках программы импортозамещения «САВТЭК» выпускает вакуумные печи для пайки и корпусирования изделий микроэлектроники, полупроводниковых устройств и силовых приборов. Компания поставила уже восемь изделий, еще три — в процессе сборки.

В Москве действует 4,2 тысячи промышленных площадок с числом сотрудником более 725 тысяч. Ежегодно в столице появляются около 50 средних и крупных мероприятий и 100 малых. Они производят высокотехнологичную продукцию, медицинское оборудование, косметику, одежду и многое другое.

