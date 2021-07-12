В Москве возобновляется прием заявок на предоставление субсидий предпринимателям
Власти российской столицы приняли решение возобновить приём заявок от предпринимателей на получение субсидий. Такая мера введена в связи с высоким спросом предпринимателей на финансовую поддержку. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
Заявки принимаются с 15 июля по 6 августа. Им могут подать участники технопарков и Московского инновационного кластера, владельцы гостиниц, а также социальных предприятий и компаний, включённых в перечень приоритетных отраслей. С 15 июля по 31 августа заявки могут подавать организации, желающие компенсировать затраты на обучение работников.
Ещё одно окно - с 12 июля по 6 августа. В это время принимаются документы на возмещение расходов за участие в выставках, на продвижение товаров и услуг в интернете, на комиссии при использовании сервисов по доставке еды, на работу с онлайн площадками торговли.
Кроме того, бизнес, работающий по франшизе, имеет возможность компенсировать расходы на уплату процентов по кредитам, лизинг, приобретение оборудования, оплату коммунальных услуг, роялти и паушального взноса.
Ранее был возобновлён прием заявок на предоставление субсидий для экспортеров и на создание нового продукта. Заявления на эти цели можно подавать до 12 августа и 1 сентября соответственно.
В 2020 году для поддержки бизнеса во время пандемии власти Москвы приняли программу из 14 городских субсидий и грантов. В 2021 году финансовую поддержку для предпринимателей расширили. По результатам прошлого года самыми востребованными стали субсидии для франчайзи, на участие в выставках, продвижение продукции с помощью сервисов доставки еды, а также на экспорт.
Узнать подробную информацию и подать заявку на получение финансовой помощи малому и среднему бизнесу столицы можно на сайте cashback.moscow.business.
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