В Москве в 19-й раз наградят лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок
5 декабря в столице состоится 19-ая Церемония награждения лидеров Национального рейтинга прозрачности закупок (НРПЗ). Это одно из главных событий федерального масштаба, которое ежегодно собирает экспертов и участников рынка для обмена знаниями и обсуждения актуальных вопросов.
Рейтинг представляет собой сравнительный анализ деятельности крупнейших государственных организаций, который разделён на три категории: федеральные органы исполнительной власти, субъекты РФ и крупнейшие муниципальные образования. В каждой категории участники ранжируются по степени прозрачности: от гарантированной до низкой. Уровни демонстрируют насколько зрелыми и качественными являются закупочные процессы в компаниях.
В ходе церемонии будут подведены итоги исследования отечественного рынка закупок, а также обсуждены такие важные темы, как импортозамещение, поддержка малого и среднего бизнеса, развитие конкуренции и повышение прозрачности государственного заказа. На мероприятии будут присутствовать регуляторы, представители крупных государственных заказчиков и независимые эксперты. Цель НРПЗ — не только наградить лидеров рейтинга, но и создать площадку для диалога между участниками рынка.
Проект находит поддержку со стороны различных государственных органов, включая ФАС России, Минфин России, Минэк России, Счётную палату, Росстат, ТПП РФ, ОП РФ, профильные комитеты Государственной Думы, Корпорацию МСП и Опору России. Это свидетельствует об общем понимании важности общественного контроля над эффективным использованием бюджетных средств.
Проект «Национальный рейтинг прозрачности закупок» существует с 2006 года. Он занимается комплексным экономическим и правовым анализом российского рынка государственных и корпоративных закупок. Цель проекта — непрерывный мониторинг системы государственного заказа для оценки прозрачности его процедур и уровня конкуренции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru