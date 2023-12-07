В Москве утвердили более 230 проектов межевания жилых кварталов в 2023 году

С начала 2023 года за счет средств городского бюджета в столице разработали и утвердили 234 проекта межевания жилых кварталов под 143 многоквартирными домами, рассказал заммэра Москвы Владимир Ефимов.

«После постановки участков на кадастровый учет собственники помещений в этих домах смогут зарегистрировать право общей долевой собственности и использовать территорию по своему усмотрению – обустроить на них парковку, спортивную площадку или место для выгула домашних питомцев», – отметил он.

Межевание территории под многоквартирными домами – первый шаг к оформлению общей долевой собственности. До августа 2019 года мероприятия по постановке участков под многоквартирными домами на кадастровый учет проводились по заявкам жителей и за их счет.

В свою очередь, глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что всего с 2019 года определены границы земельных участков около 3,7 тысячи многоквартирных домов согласно утвержденным проектам межевания территорий суммарной площадью 8,7 тысячи гектаров.

«Таким образом, в столице уже отмежевана практически вся территории многоквартирной застройки», – отметил он.

Для жителей столицы межевание квартала, где расположен дом, постановка на кадастровый учет участка и регистрация прав общей долевой собственности стали бесплатными.

Все утвержденные проекты доступны в открытом доступе на странице департамента городского имущества на портале mos.ru в разделе «Документы». После утверждения проекта любой собственник жилого и нежилого помещения в многоквартирном доме может обратиться с заявлением о проведении кадастровых работ за счет города. После постановки земли на кадастровый учет у каждого собственника автоматически появляется право общей долевой собственности. За его регистрацией нужно обратиться в Управление Росреестра по Москве.

