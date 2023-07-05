В Москве утвердили 15 новых типов документации для проведения госзакупок

С начала года в Москве утвердили 15 новых комплектов типовой конкурсной документации для проведения госзакупок, рассказала руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева.



Она отметила, что в 2022 году по эти предметам было проведено 1,3 тысячи госзакупок на сумму почти 12 миллиардов рублей, больше всего – в сфере здравоохранения.



«Приоритетными направлениями создания типовой документации в текущем году стали сферы городского хозяйства и здравоохранения.

В частности, новые комплекты документов позволяют формировать закупки по поставке реагентов для ПЦР-диагностики и бактерицидных облучателей, а также по текущему и капитальному ремонту мостов, тоннелей, фонтанов», - добавила она.



Так, единые комплекты документации помогают повысить прозрачность госзакупок, снижают вероятность ошибок, а также помогают экономить бюджетные средства.

