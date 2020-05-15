В Москве стартовал прием заявок на субсидии для соцпредприятий

В российской столице начался прием заявок на получение субсидий для социальных предприятий, информирует официальный сайт мэра Москвы. Максимальный размер выплаты малому и среднему бизнесу составит 1 миллион рублей. По словам заместителя градоначальника Натальи Сергуниной, с помощью этих средств предприниматели могут частично возместить проценты по кредитам, расходы на лизинг или покупку оборудования, а также на коммунальные услуги до конца текущего года.

Компенсация расходов на покупку в кредит импортного оборудования будет рассчитываться в пределах ключевой ставки Центробанка. При оформлении ссуд на приобретение оборудования российского производства компенсация будет на 5% больше ключевой ставки.

В процентном отношении компенсация будет распределена следующим образом: 35% - возмещение расходов на лизинг и покупку за счет собственных средств отечественного оборудования и до 25% при установке импортного; до 70% затрат на оплату коммунальных услуг.

Заявки будут рассматриваться еженедельно - на заседаниях отраслевой комиссии. Подать их можно через личный кабинет на сайте mbm.mos.ru. Открыт также телефон для консультаций - единая линия поддержки по вопросам субсидий: +7 (499) 961-01-20. Колл-центр функционирует с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

