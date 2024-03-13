В Москве стартовал конкурс лучших практик наставничества на предприятиях
В Москве стартовал прием заявок на конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы – 2024». Он проводится в рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» и призван привлечь внимание к людям, вкладывающим свои силы в передачу опыта и навыков начинающим сотрудникам, рассказала министр правительства Москвы, глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
«Благодаря грамотно выстроенной системе наставничества растет эффективность всех рабочих процессов компании, поэтому Москва активно поддерживает и развивает эту культуру на столичных предприятиях», - отметила чиновник.
Конкурс лучших наставников проводится в столице второй раз. Заявки для участия в нем принимают до 28 июня в семи номинациях, в том числе «Прорывные технологии повышения производительности труда», «Профессиональное развитие молодежи», «Цифровые инновации на предприятии».
В 2023 году в московском этапе конкурса соревновались 60 столичных предприятий. Финалисты и их практики наставничества наградили специальными призами. В этом году победители столичного этапа конкурса, как и в прошлом году, смогут принять участие во всероссийском этапе конкурса «Лучшие практики наставничества».
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