В Москве создали дезинфектор воды для тепличных комплексов

Московская компания-производитель интеллектуального оборудования для тепличных комплексов и фермерских хозяйств разработал ультрафиолетовый дезинфектор воды. Об этом сообщил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.



Он подчеркнул, что на сегодняшний день в России нет аналогов этому.



«Принцип работы прибора компании «Лаборатория инженерных систем» заключается в пропускании через воду ультрафиолетового излучения, обладающего бактерицидным эффектом», – рассказал Овчинский.



По его словам, в результате очищенная от патогенных микроорганизмов и микрофлоры чистая вода применяется для орошения овощной продукции при ее выращивании.



Глава департамента уточнил, что производительность устройства – 100 тысяч литров жидкости в час. И добавил, что раньше такие системы поставляли в Россию из Европы.



Первый дезинфектор уже установили в тепличном комплексе в Калужской области. В будущем такую продукцию поставят овощеводам по всей стране.



Гендиректор компании «Лаборатория инженерных систем» Игорь Соколов отметил, что дезинфектор на 90% состоит из комплектующих, которые производятся на территории РФ.



Москва – мегаполис в котором работает более четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Ежегодно в столице открывается до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары медоборудования до одежды и косметики.



Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе, целевыми займами и субсидиями. Кроме того, разработан целый ряд антикризисных инструментов.

