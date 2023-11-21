В Москве с начала года сдали 59 объектов образования
С января по октябрь в Москве ввели в эксплуатацию 59 образовательных объектов общей площадью 413 тысяч «квадратов». Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что такой показатель на 37% превысил прошлогодний, когда за аналогичный период в эксплуатацию ввели 300 тысяч «квадратов». По словам Бочкарева, в разных районах города регулярно открываются новые учебные корпуса, детские сады и школы. Заммэра подчеркнул, что все учреждения отвечают современным образовательным стандартам. В них обустроены, в частности, специализированные кабинеты для углубленного изучения различных наук, IT-полигоны и лаборатории.
Так, введенные учреждения смогут принять свыше 10 тысяч детей, которые проживают в новых жилых кварталах и уже обжитых районах столицы. В списке крупнейших объектов образования, в частности, школа на 2,1 тысячи мест в поселении Внуковское и учебные корпуса с дошкольными отделениями на 1,3 тысячи мест в деревне Николо-Хованское.
Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что активное участие в расширении образовательной инфраструктуры Москвы принимают инвесторы. Таким образом, порядка 80% (47) учреждений были построены на внебюджетные средства. Войстратенко подчеркнул, что при массовой застройке жилых кварталов девелоперы учитывают потребности как будущих, так и нынешних жителей района.
Глава Мосгосстройнадзора также напомнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина Комитет уделяет особое внимание качеству объектов образования. На всех этапах строительства инспекторы ведомства проводят выездные проверки, к которым привлекают специалистов для выполнения лабораторно-инструментальных исследований качества работ и применяемых материалов на соответствие проектной документации и техническим регламентам.
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