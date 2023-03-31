В Москве прошло восьмое заседание рабочей группы по внедрению ТИМ

Восьмое заседание рабочей группы по внедрению технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительстве прошло в Москве. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств Стройкомплекса Москвы и ресурсоснабжающих организаций. Открывая встречу, Левкин отметил важность принятия коллегиального решения по применению «Методики формирования требований к цифровой информационной модели объекта капитального строительства» при реализации проектов в столице.

«Методика определяет алгоритм формирования требований технического задания на городские объекты, возводимые с применением ТИМ», — цитирует Левкина пресс-служба департамента градостроительной политики.

Разработка предлагает использовать новый сценарный целевой подход к работе над цифровой информационной моделью (ЦИМ) с атрибутами по целевым задачам. Это позволяет определить набор свойств модели и впоследствии сформировать цифровой двойник объекта капитального строительства. Также методика содержит данные для перевода техзадания в типовую электронную форму.

Левкин подчеркнул, что в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина в городе активно внедряют ТИМ: уже около 200 различных объектов проектируются и строятся с применением таких технологий.

