В Москве прошло восьмое заседание рабочей группы по внедрению ТИМ
Восьмое заседание рабочей группы по внедрению технологий информационного моделирования (ТИМ) в строительстве прошло в Москве. Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
В мероприятии приняли участие представители профильных ведомств Стройкомплекса Москвы и ресурсоснабжающих организаций. Открывая встречу, Левкин отметил важность принятия коллегиального решения по применению «Методики формирования требований к цифровой информационной модели объекта капитального строительства» при реализации проектов в столице.
«Методика определяет алгоритм формирования требований технического задания на городские объекты, возводимые с применением ТИМ», — цитирует Левкина пресс-служба департамента градостроительной политики.
Разработка предлагает использовать новый сценарный целевой подход к работе над цифровой информационной моделью (ЦИМ) с атрибутами по целевым задачам. Это позволяет определить набор свойств модели и впоследствии сформировать цифровой двойник объекта капитального строительства. Также методика содержит данные для перевода техзадания в типовую электронную форму.
Левкин подчеркнул, что в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина в городе активно внедряют ТИМ: уже около 200 различных объектов проектируются и строятся с применением таких технологий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru