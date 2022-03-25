В Москве пройдут онлайн-лекции по истории российского предпринимательства

Бесплатные онлайн-лекции по истории российского предпринимательства «Поставщики: история в лицах» пройдут на странице проекта с 28 марта по 18 апреля.

Слушателям в прямом эфире расскажут об истоках развития малого и крупного предпринимательства, а также познакомят с фактами из жизни купцов XVII – XX веков. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Иван Щербаков.

«На онлайн-лекциях “Поставщики: история в лицах” эксперты расскажут о знаменитых отечественных предпринимателях, осуществлявших поставки в столицу из самых разных городов Российской Империи в XVII – XX веках, и как в условиях жесткой конкуренции они смогли из малого предприятия дорасти до крупного. Мы уверены, что подобные мероприятия помогают не только лучше узнать историю своего города, но и понять, как конкуренция влияет на его развитие. В этом году состоятся 14 лекций, послушать которые сможет любой зарегистрированный участник», – рассказал глава Департамента.

Зарегистрироваться на вебинар можно на официальном сайте Департамента в разделе «Мероприятия». Прямые эфиры будут проходить каждый понедельник и четверг с 17:00 до 19:00 по московскому времени. Познавательные встречи организованы при участии Музея предпринимателей, меценатов и благотворителей.

На вебинарах ученые, преподаватели вузов и сотрудники музеев расскажут о Владимире Воейкове, наладившем поставки минеральной воды «Кувака» из Пензы в Москву, о крупнейших тульских производителях самоваров в XIX веке – Маликовых и Баташевых, о Николае Верещагине – создателе отрасли маслоделия и сыроварения в России, о Петре Полежаеве, основавшем бумажно-ткацкую фабрику в Боровске, ставшую самым крупным предприятием города, и многих других, чья предприимчивость прославила их на всю страну.

Департамент города Москвы по конкурентной политике регулярно проводит бесплатные вебинары для москвичей. За 2021 год состоялось 129 образовательных мероприятий, в которых суммарно приняли участие свыше 50 тысяч человек. Узнать о ближайших вебинарах, лекциях, роуд-шоу и других мероприятиях можно на официальном сайте Департамента.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

