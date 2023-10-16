Ефимов: В Москве инвесторы построят 118 объектов по городской программе
В Москве по программе стимулирования создания мест приложения труда построят 118 объектов общей площадью около 2,5 миллиона квадратных метров. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Уже заключено более 60 соглашений, которые дадут городу около 260 миллиардов рублей инвестиций и свыше 95 тысяч рабочих мест», - уточнил Ефимов.
В общей сложности будет построено около 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости, при этом большая часть объектов относится к социальной инфраструктуре.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что среди 56 социальных объектов будут построены школы, детские сады, поликлиники, а также учебно-воспитательный центр.
Изначально программа была направлена на строительство только промышленных объектов и офисов, однако впоследствии перечень расширили. Сегодня у инвесторов имеется возможность получать льготы при возведении различных объектов.
Принять участие в программе можно, отправив заявку на участие через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru