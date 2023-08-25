В Москве по программе КРТ реорганизуют две территории в Конькове

На юго-западе столицы реорганизуют по программе комплексного развития территорий две неэффективно используемые территории общей площадью 2,47 гектара. Об этом сообщил заммэра Москвы Владимир Ефимов. По его словам, одна из них находится на улице Бутлерова, владение 12, другая на улице Введенского, строение 13.

«Объем вложения инвесторов в развитие площадок оценивается более чем в девять миллиардов рублей», – отметил вице-мэр.

Он также добавил, что благодаря реализации проекта появится 100 новых вакансий.

Как рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, там будет построено 75 тысяч квадратных метров жилой недвижимости для переселения по программе реновации. Он уточнил, что на нижних этажах многоквартирных домов будут размещены магазины и другие коммерческие помещения.

В настоящее время в столице на разных стадиях в реализации находится 188 проектов КРТ общей площадью около 2,45 тысячи гектаров

