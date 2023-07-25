В Москве по договорам участия построят 67 школ, детсадов и поликлиник

Власти Москвы согласовали договоры участия, по которым инвесторы должны построить в столице детские сады, школы и поликлиники, вложив в них более 90 млрд рублей. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Общая сумма инвестиций превысит 90 млрд рублей. В рамках договоров будут построены 32 школы, 31 детский сад и четыре поликлиники.

Благодаря утвержденному механизму развития районов власти Москвы внедрили новую схему, при которой девелопер обязуется построить социально значимые объекты в рамках строительства жилья.

Новый механизм обеспечения москвичей объектами инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры был утвержден в столице в феврале 2021 года. Девелоперы подписывают договоры участия в благоустройстве и развитии Москвы и строят социально значимую недвижимость. Сейчас при планировании кварталов застройщик обязан возвести не только жилые дома, но и объекты социальной инфраструктуры.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что больше всего соцобъектов будут построены в Новой Москве – там появятся десять детских садов, семь школ и две поликлиники. Девелоперы в общей сложности вложат в эти проекты более 31 млрд рублей.

В остальных семи округах согласована постройка 48 объектов, включая 21 детсад на 4300 воспитанников, 25 образовательных комплексов школ на 18400 учеников и двух поликлиник на 520 посещений. Эти проекты потребуют финансирования в 60 млрд рублей.

