В Москве обсудили развитие промышленного туризма в стране

В ходе пленарного заседания финала акселератора по продвижению кадрового и технологического потенциала российских производителей «Открытая промышленность» эксперты обсудили развитие промышленного туризма в России.

В частности, в Москве промышленный туризм уже давно и активно развивается, в 2019 году Департамент инвестиционной и промышленной политики запустил проект «Открой#Моспром». За пять лет в нем приняли участие больше 11,5 млн человек, посетившие более 1,6 тыс. очных экскурсий и 65 онлайн-туров. Только за 2022 год было проведено порядка 800 экскурсий. Цель проекта заключается в том, чтобы познакомить жителей и гостей столицы с работой и историей московской промышленности.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, гости проекта узнали больше о работе более 110 фабрик и заводов города. Например, перед ними распахнули свои двери кондитерские фабрики холдинга «Объединенные кондитеры», косметическая фабрика «Свобода», «Айкрафт», где делают очки, «Френчкисс» по выпуску шоколадных конфет и другие производства.

В прошлом году организаторы проекта «Открой#Моспром» были удостоены награды «Лучшая команда по проведению социальных событий» в ежегодном конкурсе «Лучшая event-команда, сертифицированная АКМР». Также проект стал лауреатом премии «Маршрут построен» в номинации «Промышленный маршрут», а мультимедийная выставка «Открой Моспром. Механизмы большого города» заняла третье место в номинации «Культура и досуг» всероссийской премии Silver Mercury.

Также в 2022 году участниками акселератора стали производитель чипов ГК «Микрон», ОЭЗ «Технополис Москва», холдинг «Объединенные кондитеры». В этом – лифтостроительный завод «Мослифт», перерабатывающее предприятие «Экополис», производитель ювелирных изделий «Эстет», а также изготовитель снеков – «Московский картофель».

Заместитель генерального директора по управлению коммуникациями АО «Микрон» Ольга Пестерева отметила, что за первый квартал 2023 года производство приняло уже 380 гостей. По её словам, в прошлом году на фабрике чипов побывало 1250 человек, из них половина – студенты и школьники, которым важно понять, как устроен современный цифровой мир.

Директор музея «МИШКа» Марина Жданович рассказала, что гости предприятия своими глазами могут увидеть, как производятся их любимые «Аленка», «Бабаевский», «Птичье молоко» и другие изделия фабрик, а также узнать, как происходит контроль качества изделий. По её словам, кто-то из посетителей даже принимает решение стать кондитером.

