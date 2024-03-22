В Москве на торги выставили участок под строительство паркинга в Зеленограде
В Москве на торги по аренде выставили земельный участок площадью 2,6 тысяч квадратных метров для строительства многоуровневого паркинга в Зеленограде. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
«Договор аренды с победителем подпишут на пять лет и шесть месяцев. Торги пройдут 11 апреля, заявку на участие в них можно подать до 5 апреля», – уточнил Пуртов.
Участок находится на Георгиевском проспекте. По условиям контракта будущий победитель аукциона сможет построить паркинг поэтажная площадь, которого не должна превышать 6,7 тысячи квадратных метров, а высота – 20 метров.
Арендатору также необходимо не позднее 28 месяцев с даты заключения договора получить разрешение на строительство, а в течение следующих 19 месяцев завершить работы нулевого цикла, которые включают устройство котлована и фундамента, а также возведение стен и перекрытий подземной части будущего здания. По завершении строительства арендатор сможет оформить объект в собственность, после чего получит исключительное право на приобретение участка.
Для того, чтобы принять участие в торгах необходимо зарегистрироваться на электронной торговой площадке «Росэлторг» и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
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