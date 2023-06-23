В Москве на площадке «Руднево» зарегистрирован первый резидент

Первая компания в Москве, получившая статус резидента разместила свое производство на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

По его словам, предприятие «ВИП-Камилла» будет производить там абсорбирующее бельё в рамках офсетного соглашения, заключенного в начале этого года.

Инвестиции в проект составят 417 миллионов рублей. Компания планирует создать 74 рабочих места и выйти на полную мощность уже к третьему кварталу текущего года.

«За первый год работы резидент планирует выпустить 70 миллионов подгузников и 34 миллиона пеленок, увеличив впоследствии производство до 120 миллионов и 75 миллионов штук в год соответственно», – отметил Овчинский.

Поставка продукции в лечебные учреждения соцзащиты Москвы начнется уже в августе 2023 года.

Все оборудование компании уже поступило на площадку «Печатники» и проходит таможенные процедуры. Об этом рассказал гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

По его словам, в это время на площадке «Руднево», где будет размещено производство, завершаются работы по выполнению требований для получения статуса свободной таможенной зоны.

Дегтев уточнил, что монтаж технологических линий для выпуска подгузников займет 14-16 дней после выпуска таможней.

Как заявил гендиректор «ВИП-Камилла» Учар Уйгар, компании было важно получить статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», так как он предоставляет серьезные налоговые преференции.

Он подчеркнул, что согласно офсетному соглашению планируется реализовывать около 30% всей продукции, остальная часть будет обеспечивать действующие контракты с крупными торговыми сетями.

