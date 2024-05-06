В Москве на Березовой аллее построят снегосплавный пункт

В Москве в районе Владыкино возведут стационарный снегосплавный пункт. Новый объект построят на улице Березовая аллея, рассказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«Производительность снегосплавного пункта будет составлять семь тысяч кубических метров в сутки», – пояснил он.

По словам Загрутдинова, на данный момент проводят строительно-монтажные работы по бетонированию чаши снегосплава.

Действие комплекса будет основано на использовании тепла сточных вод для плавления снега. В состав пункта войдут снегосплавная камера, пульт управления, также канализационная насосная станция, площадка для снежных масс, инвентарно-бытовое здание и ряд других объектов.

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ФОТО: Департамент строительства города Москвы / Рафик Загрутдинов

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