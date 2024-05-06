В Москве на Березовой аллее построят снегосплавный пункт
В Москве в районе Владыкино возведут стационарный снегосплавный пункт. Новый объект построят на улице Березовая аллея, рассказал глава департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Производительность снегосплавного пункта будет составлять семь тысяч кубических метров в сутки», – пояснил он.
По словам Загрутдинова, на данный момент проводят строительно-монтажные работы по бетонированию чаши снегосплава.
Действие комплекса будет основано на использовании тепла сточных вод для плавления снега. В состав пункта войдут снегосплавная камера, пульт управления, также канализационная насосная станция, площадка для снежных масс, инвентарно-бытовое здание и ряд других объектов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru