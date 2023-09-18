В Москве на 50% выросло производство лекарств

С января по июль текущего года московские производители нарастили выпуск лекарств и средств, применяемых в медицине, на 50,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он назвал фармацевтику одной из отраслей московской промышленности, в которой наука и инновации «в кратчайшие сроки внедряются в технологические процессы».

«Сегодня в городе действуют 95 площадок по производству медикаментов, на которых заняты более 15 тысяч человек», - добавил он.

В частности, в Москве выпускают болеутоляющие, антибиотики, вакцины, средства для профилактики и лечения болезней сердца, онкологических и эндокринных заболеваний, и так далее.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что за указанный период в Москве было изготовлено более двух миллионов упаковок противоопухолевых и имунномодулирующих препаратов, а также более 3,5 миллиона упаковок лекарств для лечения органов дыхательной системы.

Сегодня в Москве функционирует более четырех тысяч промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 720 тысяч сотрудников. Одним из крупнейших перспективных проектов считается Федеральный центр беспилотных авиационных систем.

