В Москве на 50% выросло производство лекарств
С января по июль текущего года московские производители нарастили выпуск лекарств и средств, применяемых в медицине, на 50,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он назвал фармацевтику одной из отраслей московской промышленности, в которой наука и инновации «в кратчайшие сроки внедряются в технологические процессы».
«Сегодня в городе действуют 95 площадок по производству медикаментов, на которых заняты более 15 тысяч человек», - добавил он.
В частности, в Москве выпускают болеутоляющие, антибиотики, вакцины, средства для профилактики и лечения болезней сердца, онкологических и эндокринных заболеваний, и так далее.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский отметил, что за указанный период в Москве было изготовлено более двух миллионов упаковок противоопухолевых и имунномодулирующих препаратов, а также более 3,5 миллиона упаковок лекарств для лечения органов дыхательной системы.
Сегодня в Москве функционирует более четырех тысяч промышленных предприятий, на которых трудятся свыше 720 тысяч сотрудников. Одним из крупнейших перспективных проектов считается Федеральный центр беспилотных авиационных систем.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ходаковский: Погиб командир 31-й Ульяновской ДШБ Андрей Кондрашкин
- СМИ: Суд признал беременную военнослужащую виновной в уклонении от мобилизации
- В Ливии опровергли данные ООН о гибели 11 тысяч человек из-за наводнений
- В зоне СВО испытают композитный дрон-камикадзе «БАС-80»
- «Много смертей за мелочь»: Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ
- Рогов: элитные войска ВСУ в Запорожской области попросили вывести их с передовой
- Shot: Киллер-рецидивист сбежал из колонии под Иркутском в день освобождения
- На выезде из Владивостока на федеральную трассу рухнул виадук
- Депутат Шеремет раскритиковал условия Шольца для мира на Украине
- Суд ООН начинает слушания по иску Киева против России о конвенции о геноциде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru