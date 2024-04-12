В Москве девять из 10 госзакупок проводится по типовой документации
В Москве комплекты типовой конкурсной документации разработаны для 90 процентов регулярных закупок городских заказчиков по итогам 2023 года. Об этом рассказала руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Город работает над стандартизацией закупок с 2015 года: утверждаются типовые формы документов по наиболее востребованным предметам закупок, устанавливаются единые требования для участников. По данным на конец 2023 года в Единой автоматизированной информационной системе торгов (ЕАИСТ) размещено 456 комплектов типовой документации. В них регулярно вносятся изменения, в том числе из-за изменений законодательства.
Единые стандарты позволяют повышать прозрачность закупочных процедур, увеличивать число участников закупок, а также экономить бюджетные средства. За прошлый год было утверждено 30 комплектов типовой документации в том числе в сфере городского хозяйства и здравоохранения.
До конца текущего года планируется завершить начатую в 2023 году работу по стандартизации всех товаров, закупаемых городскими заказчиками в столице. Для каждой категории товаров будут сформированы справочники характеристик, использование которых обеспечит точность и достоверность требований к приобретаемой для нужд города продукции, добавила Мария Багреева.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru