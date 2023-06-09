В Москве более 1,7 тысячи человек прошли обучение в рамках нацпроекта «Производительность труда»
Свыше 1,7 тысячи работников столичных предприятий в рамках нацпроекта «Производительность труда» с начала прошлого года прошли обучение по внедрению методики бережливого производства. Об этом сообщила глава департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.
По её словам, практики отрабатываются сотрудниками компаний совместно с экспертами, а полученные знания помогают им выявлять потери и грамотно их устранять.
«Внедрение методик бережливого производства увеличивает производительность труда на предприятии более чем на 5% ежегодно. Обученные сотрудники будут делиться с коллегами по предприятию и тиражировать практики на все производственные процессы», – подчеркнула Багреева.
Тренер Регионального центра компетенций Москвы Андрей Талалов рассказал, что эксперты создают перед сотрудниками компаний типичные ситуации, которые замедляют рост производительности, учат выявлять ошибки и проводить анализ, а также рассказывают о том, как их предотвратить.
«Тем самым, работники овладевают методиками, доказанными на практике», - подчеркнул Талалов.
В Москве нацпроект «Производительность труда» реализуется с начала 2022 года. До конца 2024 года в нем сможет принять участие 441 предприятие. В рамках нацпроекта впервые объявлен конкурс «Лучшие практики наставничества города Москвы – 2023». Подать заявку можно до 5 июля 2023 года.
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