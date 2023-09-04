В «Московской технической школе» появилось спецнаправление «Охрана труда»

Проект «Московская техническая школа» («МТШ») запустил специальное направление «Охрана труда». О деталях программы для сотрудников промышленных предприятий рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Сегодня столичным инженерам доступно 13 образовательных курсов, которые помогут создать комфортные и безопасные условия работы на предприятиях», – отметил он.

Курсы в области безопасности на производствах были подготовлены совместно с ведущими вузами, по итогу обучения выпускники получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Со своей стороны, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко подчеркнула, что обучение повысит компетенции специалистов в части профилактики несчастных случаев на производстве, также работники получат необходимую информацию, которая поможет избежать развития профессиональных заболеваний.