В «Московской технической школе» появилось спецнаправление «Охрана труда»
Проект «Московская техническая школа» («МТШ») запустил специальное направление «Охрана труда». О деталях программы для сотрудников промышленных предприятий рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«Сегодня столичным инженерам доступно 13 образовательных курсов, которые помогут создать комфортные и безопасные условия работы на предприятиях», – отметил он.
Курсы в области безопасности на производствах были подготовлены совместно с ведущими вузами, по итогу обучения выпускники получат удостоверение о повышении квалификации установленного образца.
Со своей стороны, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Юлия Коваленко подчеркнула, что обучение повысит компетенции специалистов в части профилактики несчастных случаев на производстве, также работники получат необходимую информацию, которая поможет избежать развития профессиональных заболеваний.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru