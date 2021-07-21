В Минтруде назвали число отказов в «школьной» выплате россиянам

Отказы в выплатах на российских детей школьного возраста составили менее 1% от общего числа рассмотренных заявок. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в ходе заседания президента России Владимира Путина с правительством.

«Число отказов в "школьной" выплате в 10 тысяч рублей составляет менее 1%. Более 10 миллионов заявлений на данные выплаты на 14,2 миллиона детей уже одобрены ПФР», — заявил глава Минтруда.

Напомним, в преддверии учебного года российские семьи получат единовременную выплату на каждого ребенка в возрасте от 6 до 18 лет. Ожидается, что эта мера господдержки коснется более 20 млн детей. Перечисление выплат начнется с 16 августа, правительство уже выделило на эти цели более 200 млрд рублей, отмечает ОТР.

