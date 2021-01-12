В Минпромторге сообщили о тенденции на снижение стоимости сахара и масла

Министерство промышленности и торговли РФ сообщило о тренде на снижение цен на сахар и масло.

По данным ведомства, стоимость этих продуктов снижается на фоне соглашений, заключённых между торговыми сетями и производителями. В Минпромторге отмечают, что к договорам присоединились около 7 тысяч участников.

Ведомство сообщает, что ритейлеры стараются избегать повышения цен от производителей и поставщиков продовольствия.

Кроме того, Минпромторг осуществляет мониторинг цен на социально значимые товары, а также еженедельно проводит совещания по проблемам их поставки и реализации. Отмечается, что ведомство работает совместно с Минсельхозом, региональными властями, федеральными и региональными ритейлерами, а также производителями сахара и подсолнечного масла.

При этом в случаях, если производители или поставщики необоснованно повышают цены на продовольственные товары, данные о них направляют в Минсельхоз для принятия необходимых мер.

Минпромторг, Минсельхоз, а также крупнейшие ритейлеры и производители в середине декабря заключили соглашение о стабилизации цен на сахар и масло. По условиям договора до 1 апреля 2021 года сахар от производителя будет стоить 36 рублей за килограмм, и в рознице стоимость не должна превышать 46 рублей. Отпускная цена за литр подсолнечного масла составит 95 рублей, максимальная стоимость в розничной продаже — 110 рублей.

