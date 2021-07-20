В Минпромторге опровергли риск дефицита товаров в магазинах

Возможные поправки в рамках проходящей реформы Расширенной ответственности производителей (РОП) с новыми требованиями к утилизации товаров не угрожают риском дефицита продукции в российских магазинах. Об этом заявил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Евтухов подчеркнул, что Минпромторг пока не согласовал дополнения в рамках реформы РОП.

«Есть ряд вопросов, которые требуют более детальной проработки. Но из подготовленных законопроектов никак "не вытекают" пустые или полные полки в магазинах», — рассказал замглавы Минпромторга в беседе с РИА Новости.

Евтухов подчеркнул, что дефицита товаров не ожидается, и бизнесу «нужно аккуратнее относиться» к подобным некорректным заявлениям.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направили письмо главе Минприроды РФ Александру Козлову. Ассоциации отметили риски дестабилизации рынка в связи с поправками в законодательство, касающимися ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки. По оценке АКОРТ и АКИТ, запрет на продажу товаров, данные о которых не указаны в специальной информационной системе, грозит «пустыми полками» и сокращению ассортимента в интернет-магазинах.

