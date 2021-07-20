В Минпромторге опровергли риск дефицита товаров в магазинах
Возможные поправки в рамках проходящей реформы Расширенной ответственности производителей (РОП) с новыми требованиями к утилизации товаров не угрожают риском дефицита продукции в российских магазинах. Об этом заявил статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
Евтухов подчеркнул, что Минпромторг пока не согласовал дополнения в рамках реформы РОП.
«Есть ряд вопросов, которые требуют более детальной проработки. Но из подготовленных законопроектов никак "не вытекают" пустые или полные полки в магазинах», — рассказал замглавы Минпромторга в беседе с РИА Новости.
Евтухов подчеркнул, что дефицита товаров не ожидается, и бизнесу «нужно аккуратнее относиться» к подобным некорректным заявлениям.
Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) направили письмо главе Минприроды РФ Александру Козлову. Ассоциации отметили риски дестабилизации рынка в связи с поправками в законодательство, касающимися ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки. По оценке АКОРТ и АКИТ, запрет на продажу товаров, данные о которых не указаны в специальной информационной системе, грозит «пустыми полками» и сокращению ассортимента в интернет-магазинах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+23 770 / сут.
Умерли
150 тыс.+784 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+22 218 / сут.
- Мишустин подписал распоряжение о создании рабочей группы по водородной энергетике
- В Минпромторге опровергли риск дефицита товаров в магазинах
- Российские ПВО отразили атаку израильских F-16 в Сирии
- Лавров и Керри провели телефонный разговор
- В Подмосковье годовалого ребенка госпитализировали с ножевыми ранениями
- Instagram запустил контроль нежелательного контента
- США раскроют детали «сделки» с Германией по «Северному потоку-2»
- Рэпер Слава КПСС сообщил о пожаре в своей петербургской квартире
- СМИ: ФРГ и США могут договориться о санкциях против РФ по «Северному потоку-2»
- Экс-полицейского с 22 квартирами задержали в Воронеже
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru