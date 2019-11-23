В Минпромторге обозначили выход российского электрокара в серийное производство

«Надеюсь, что это вот-вот произойдёт. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», — приводит слова министра RT.

Согласно более ранним оценкам гендиректора компании Zetta Дениса Щуровского, первый электромобиль Zetta должен сойти с конвйера в декабре. Стоимость машины в базовой комплектации - от 450 тыс. рублей.

Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН назвал главные условия для использования электрокаров в России.

