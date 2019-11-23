В Минпромторге обозначили выход российского электрокара в серийное производство
Глава Минпромторга России Денис Мантуров указал сроки начала серийного производства первого российского электромобиля Zetta.
По словам министра, сертификация электромобиля Zetta вышла на финальную стадию. Такую информацию Мантуров получил от своих коллег, заявил он ТАСС.
«Надеюсь, что это вот-вот произойдёт. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить», — приводит слова министра RT.
Согласно более ранним оценкам гендиректора компании Zetta Дениса Щуровского, первый электромобиль Zetta должен сойти с конвйера в декабре. Стоимость машины в базовой комплектации - от 450 тыс. рублей.
Ранее депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН назвал главные условия для использования электрокаров в России.
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