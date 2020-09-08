В Минфине оценили ситуацию с безработицей в России
Глава Мифина Антон Силуанов рассказал о ситуации с безработицей в России. В рамках Московского финансового форума он заявил, что её уровень приближается к «докризисным трендам», а потребительский спрос восстанавливается.
«То есть и промышленность, и видим ситуацию с доходами населения, и потребительский спрос, всё восстанавливается», — заявил Силуанов.
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Между тем, в конце августа Владимир Путин заявил, что уровень безработицы – одна из главных проблем в стране и, в частности, в Ростовской области. Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором региона Василием Голубевым. Беседа проходила в дистанционном формате по видеосвязи.
Российский лидер попросил Голубева обратить внимание на рынок труда с учётом того, что в регионе развита промышленность и сельское хозяйство, передаёт RT.
Глава региона, в свою очередь, признал, что безработица в последнее время «выскочила», хотя прежде держалась на уровне не выше среднероссийского.
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