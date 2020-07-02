В Минфине оценили потери бюджета РФ из-за коронавируса

Потери бюджета Российской Федерации в связи с пандемией коронавируса составили более 1 триллиона рублей. Такую оценку озвучил заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев, передаёт ТАСС. Речь идёт о падении доходов не от нефти и газа.

Главной причиной потерь называется падение экономической активности. Хотя, по оценке замминистра, до сих пор динамика поступления доходов в федеральную казну лучше плановой. В первую очередь такая картина объясняется сделкой по выкупу кабинетом министров контрольного пакета Сбербанка у Центрального банка. Согласно закону, 75% процентов прибыли ЦБ переводится в бюджет.

Владимир Колычев также оценивает пакет антикризисных мер в общей сложности в 4 триллиона рублей. В эту сумму входят расходы на укрепление системы здравоохранения, поддержку россиян и бизнеса, а также необходимое балансирование бюджетов субъектов федерации.

По итогам года Минфин прогнозирует дефицит федерального бюджета в сумме 5 триллионов рублей. Покрывать превышение расходов над доходами предполагается за счет выпуска госдолга в 2021 году. Объем новых заимствований может достичь 5% валового внутреннего продукта.

