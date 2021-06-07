В Минфине исключили введение запрета на расчёты в долларах
Замена доллара в международных расчётов на рубли и национальные валюты стран - торговых партнёров России происходит естественным путем, сообщает пресс-служба Минфина РФ
В заявлении ведомства отмечается, что к постепенному переходу на другие валюты приводят вызванные санкциями затруднения в расчётах, что подтверждается статистикой. Российское министерство такой шаг поддерживается, в том числе путём создания соответствующих регуляторных стимулов.
В Минфине подчеркнули, что к подобным стимулам не относятся какие-либо запреты на расчёты в долларах.
«Никаких запретов такие стимулы не могут включать - только экономические методы», - резюмировали в ведомстве.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что Россия полностью откажется от доллара США в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает Ura.ru. По его словам, долларовые активы будут замещены евро и золотом.
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