В Минэнерго заявили, что ограничивать майнинг криптовалют в Москве пока не будут
Ограничивать майнинг криптовалют в Москве пока не планируют. Об этом сообщил заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак, передает РИА Новости.
Ранее правительственная комиссия по электроэнергетике на заседании обсудила введение запрета на майнинг в субъектах РФ со сложной режимно-балансовой ситуацией в энергетике. В осенне-зимний отопительный период до 2031 года на территории ряда регионов будут действовать соответствующие ограничения.
«Все, что министерство предлагает, было поддержано», — отметил Грабчак.
По его словам, ограничение криптомайнинга коснется 13 регионов, Москва пока не вошла в список. Также замглавы Минэнерго рассказал, что покрытие прогнозируемого энергодефицита Московского региона не рассматривалось.
На минувшей неделе правительство одобрило изменения в законопроект о майнинге. Документ в том числе вводит правила налогообложения доходов и расходов от майнинга и купли-продажи цифровой валюты, пишет Ura.ru.
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