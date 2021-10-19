В Минэкономразвития рассказали о планах инвестировать $1 млрд в экономику Армении
Россия планирует в ближайшее время инвестировать миллиард долларов в экономику Армении. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на полях Восьмого армяно-российского межрегионального форума.
Замглавы Минэкономразвития отметил, что в текущем году на 17% увеличился взаимный товарооборот между странами. Кроме того, Россия и Армения наращивают инвестиционное сотрудничество: совместно накопленные инвестиции из РФ составляют более 2,2 млрд долларов.
«Мы знаем, что есть конкретные проекты на сумму в более еще одного млрд долларов, которые в ближайшее время поступят в экономику Армении», — цитирует Вольвача ТАСС.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+33 740 / сут.
Умерли
225 тыс.+1 015 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+23 426 / сут.
- Премьер Польши предрек огромный энергетический кризис в Европе
- Правительство утвердило правила блокировки связи в колониях и СИЗО
- В Минэкономразвития рассказали о планах инвестировать $1 млрд в экономику Армении
- Латышский депутат назвал «советскими колонистами» противников вакцинации
- В Подмосковье напомнили о рекордной заболеваемости COVID-19
- На Украине усомнились в срыве сертификации «Северного потока-2»
- В России зафиксирован новый максимум смертей от COVID-19 за сутки
- Подозреваемая в убийстве девочки в Вологде психически нездорова
- СМИ: У бывшего офицера ФСБ и его жены нашли 385 счетов в российских и зарубежных банках
- ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к переписи населения
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru