В Минэкономразвития рассказали о планах инвестировать $1 млрд в экономику Армении

Россия планирует в ближайшее время инвестировать миллиард долларов в экономику Армении. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач на полях Восьмого армяно-российского межрегионального форума.

Замглавы Минэкономразвития отметил, что в текущем году на 17% увеличился взаимный товарооборот между странами. Кроме того, Россия и Армения наращивают инвестиционное сотрудничество: совместно накопленные инвестиции из РФ составляют более 2,2 млрд долларов.

«Мы знаем, что есть конкретные проекты на сумму в более еще одного млрд долларов, которые в ближайшее время поступят в экономику Армении», — цитирует Вольвача ТАСС.

