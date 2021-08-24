В МИД заявили, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину
Россия может обойтись без Украины, если Киев откажется от транзита российского газа. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.
Дипломат подчеркнул, что РФ сможет выполнять свои обязательства по поставкам газа в Европу, и это не означает прекращения транзита топлива через украинскую территорию, пишет «Свободная пресса».
«Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет», — рассказал Биричевский в беседе с РИА Новости.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности страны поставлять газ через Украину после 2024 года, напоминает телеканал «360». Глава государства отметил, что объем и сроки поставок будут зависеть от потребностей Евросоюза.
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