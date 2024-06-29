В МИД анонсировали ответные меры России на повышение пошлин ЕС на сельхозпродукцию
Россия примет меры в ответ на повышение Евросоюзом пошлин на импортируемую сельхозпродукцию из России и Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Ранее в ЕС утвердили решение об увеличении ввозных пошлин на российские и белорусские зерновые, масличные культуры, продукты их переработки, которое вступит в силу 1 июля.
Как отметила Захарова, Москва рассматривает эти шаги как «очередные нелегитимные односторонние ограничительные меры». По словам дипломата, такое решение ЕС — проверка механизма агросанкций более широкого спектра в отношении РФ «под видом торгово-политических мер» и в «ускоренном режиме».
«В понимании Брюсселя "добавленной стоимостью" повышения тарифов на российскую агропродукцию стала возможность направить высвободившиеся объемы российского продовольствия в развивающиеся страны. Учитывая, что Брюссель ставил перед собой задачу накормить весь мир... украинским зерном, а за два года агроэкспорт с территории Украины за пределы ЕС так и не налажен, такой поворот – настоящая насмешка... не только над европейскими аграриями, но и теми третьими странами, интересами которых традиционно прикрывается Евросоюз», — подчеркнула представитель МИД.
Захарова добавила, что Москва самостоятельно разберется с обеспечением продовольственной безопасности партнеров в Африке и Азии, при этом ответные меры РФ в отношении ЕС «не заставят себя ждать».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru