В Международной выставке тканей участвуют 150 столичных компаний  

В Москве с 5 по 7 сентября проходит Международная выставка тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ-2023. Осень». Около 150 столичных компаний презентуют свои изделия на «Российской неделе». Об этом рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В выставке принимают участие около 800 компаний из 12 стран мира, 148 из них представляют Москву. Предприятия презентуют текстильные материалы, трикотажные полотна, комплектующие, фурнитуры, домашний и технический текстиль, а также нетканые материалы», – отметил он.

Мероприятие помогает компаниям обмениваться опытом, а также находить партнеров и инвесторов. В числе участников столичная группа компаний Solstudio Textile Group (с опытом работы более 25 лет), компания Wellsize, крупнейший производитель лентоткацкой «ФИ-текс» и другие.

Президент СОЮЗЛЕГПРОМ Андрей Разбродин отметил, что число участников постоянно увеличивается, как и растет интерес к выставке. Планируется, что в этот раз выставку посетят 17 тысяч человек.