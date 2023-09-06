В Международной выставке тканей участвуют 150 столичных компаний
В Москве с 5 по 7 сентября проходит Международная выставка тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ-2023. Осень». Около 150 столичных компаний презентуют свои изделия на «Российской неделе». Об этом рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
«В выставке принимают участие около 800 компаний из 12 стран мира, 148 из них представляют Москву. Предприятия презентуют текстильные материалы, трикотажные полотна, комплектующие, фурнитуры, домашний и технический текстиль, а также нетканые материалы», – отметил он.
Мероприятие помогает компаниям обмениваться опытом, а также находить партнеров и инвесторов. В числе участников столичная группа компаний Solstudio Textile Group (с опытом работы более 25 лет), компания Wellsize, крупнейший производитель лентоткацкой «ФИ-текс» и другие.
Президент СОЮЗЛЕГПРОМ Андрей Разбродин отметил, что число участников постоянно увеличивается, как и растет интерес к выставке. Планируется, что в этот раз выставку посетят 17 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru